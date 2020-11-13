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«الشريف»: «معيتيق» يسعى جاهداً لانتزاع منصب رئيس الحكومة من حوار تونس

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال فيصل الشريف، الذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “باحث وأكاديمي قانوني” إن أحمد معيتيق نائب رئيس “المجلس الرئاسي” يحاول أن ينتزع منصب رئيس الحكومة في حوار تونس، وفق زعمه.

“الشريف” المعروف بتأييده لتركيا وسياساتها في ليبيا، كتب على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الجمعة، قائلاً: “لازال معيتيق يحاول جاهدًا أن ينتزع منصب رئيس الحكومة في حوار تونس، متسلحًا بدعم الروس وكذلك دعم من حفتر الذي بات على تقارب كبير معه هو وابنيه صدام وخالد، خاصةً بعد محاولة توقيع اتفاقية استئناف النفط التي تم إحباطُها” على حد زعمه.

وأمس الأول الأربعاء، أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، توصل المشاركين «إلى اتفاق تمهيدي من أجل إنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات شفافة».

وقالت وليامز خلال مؤتمر صحفي عقدته، مساء الأربعاء، إن المشاركين اتفقوا أيضًا على توضيح الخطوات المقبلة بما في ذلك الأساس الدستوري وإجراء الانتخابات التي ستكون خلال فترة «لا تتجاوز 18 شهرًا».

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • المدعو احمد معيتيق – لا ينوي تولي رءاسة الحكومة لأسباب لانه لا يريد ان يظهر في المقدمة – لكن الحقيقة من تصرفاته ان يحاول ان يمنح الإصلاحات والامتيازات الوطنية لصالح منطقة مصراتة وبتعاون صهيوني –
    اولا مشروع محطة الكهرباء المفترض ان تكون في منطقة السبعة بطرابلس – تم تحويل إنشاءها لمصراتة بدون اي تعليل .!!
    وكذلك إصلاحات مطار طرابلس العالمي تم تخويلها لمطار مصراتة دون آي سبب .،!!
    إصلاحات وصيانات الطرق قبل فترة الأمطار بطرابلس تحولت لمصراتة .!!
    شركة الاتصالات المفترض ان تكون فالعاصمة تحولت لسرت ..!!
    مشاريع التدريب المهني للشباب الليبي الذي اقترح المحلي الرئاسي لشباب طرابلس – تحول لمصراتة ..!!!
    الامن الداخلي يقتحم مقرات ادارية بطرابلس ل حماية تجار خارجين عن القانون من مصراتة ..!!!
    يعني العمل الاداري يحتاج لمصداقية ولا يمكن العمل من ادارة تتعصب لمنطقة معينة أوكراني محاسبة قانونية وشرعية –
    الام العاصمة طرابلس تعتبر ملتقى الليبين جميعا تضم فيها مواطنين من كل بقاع ليبيا وقراها ومدنها –
    ومن المهم التركيز على توفير الخدمات العامة فيها باحسن إمكانيات ابتداء من المطارات والمواصلات والنظافة حتى المستشفيات والعمل المروري والامني والخدمي لصالح جميع المواطنين .

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