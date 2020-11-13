«الشريف»: «معيتيق» يسعى جاهداً لانتزاع منصب رئيس الحكومة من حوار تونس

قال فيصل الشريف، الذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “باحث وأكاديمي قانوني” إن أحمد معيتيق نائب رئيس “المجلس الرئاسي” يحاول أن ينتزع منصب رئيس الحكومة في حوار تونس، وفق زعمه.

“الشريف” المعروف بتأييده لتركيا وسياساتها في ليبيا، كتب على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الجمعة، قائلاً: “لازال معيتيق يحاول جاهدًا أن ينتزع منصب رئيس الحكومة في حوار تونس، متسلحًا بدعم الروس وكذلك دعم من حفتر الذي بات على تقارب كبير معه هو وابنيه صدام وخالد، خاصةً بعد محاولة توقيع اتفاقية استئناف النفط التي تم إحباطُها” على حد زعمه.

وأمس الأول الأربعاء، أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، توصل المشاركين «إلى اتفاق تمهيدي من أجل إنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات شفافة».

وقالت وليامز خلال مؤتمر صحفي عقدته، مساء الأربعاء، إن المشاركين اتفقوا أيضًا على توضيح الخطوات المقبلة بما في ذلك الأساس الدستوري وإجراء الانتخابات التي ستكون خلال فترة «لا تتجاوز 18 شهرًا».