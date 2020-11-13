الغرياني: المتحاورون في تونس يتغافلون عن جرائم “حفتر” وعليهم وقف الحوار حتى معاقبته

قال المفتي المعزول، الصادق الغرياني، إنه كان الأجدر بالمشاركين في ملتقى الحوار السياسي في تونس أن يوقفوا هذا الحوار ويتأسفوا للبعثة الأممية عن الاستمرار فيه حتى يوضع “حفتر” في قوائم الإرهاب وتحت طائلة العقوبات الدولية، على حد قوله.

وأضاف الغرياني في تصريحات إعلامية أن “حفتر” ومن أسماهم “مرتزقته المحليين والدوليين” يستمرون في ارتكاب المزيد من الجرائم، رغم بدء الملتقى السياسي الليبي في تونس، مضيفا أن مرتكبي الجرائم معروفون ولا يختلف عليهم اثنان.

وتابع الغرياني أن جرائم الاختطاف والاغتيال والقتل، التي يرتكبها “حفتر ومرتزقته” ولم يسلم منها الكبير أو الصغير تتصامم عنها لجان الحوار في تونس الآن والبعثة الأممية ولا يعيرونها انتباها.

وأشار الغرياني إلى أن أعضاء لجنة الحوار السياسي بتونس يكافئون المجرمين ويسترضونهم ويسعون لتسليمهم زمام الأمور في ليبيا، وعليهم الانتباه، فإن فعلوا ذلك فسيكون مصير كل من يتكلم بكلمة انتقاد أو معارضة لـ”حفتر” والمجرمين معه، مصير تلك المرأة حنان البرعصي، التي قتلت في وضح النهار بأكبر شوارع بنغازي، ولم يشفع لها أنها طيلة عمرها كانت تسبح بحمد “حفتر” ولكن بمجرد أن تكلمت عن العائلة الكريمة جاءها النذير وقتلت على مرأى من الناس ولم يغضب لها المجتمع الدولي، بحسب تعبيره.

وحذر الغرياني من تكرار هذه الجرائم في طرابلس، لافتا إلى أن هذا يحدث في بنغازي، وإذا مكنوا من طرابلس، فسيكون المشهد أسوأ وأمر على أهلها، مبينا أن هذه الاغتيالات التي تحدث الآن في بنغازي جهارًا نهارًا، سيكون أضعافها في طرابلس، وفقا لقوله.

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