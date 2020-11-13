تقرير ديوان المحاسبة يكشف عن مخالفات بصندوق الاستثمار الداخلي

كشفت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، عن تقرير اللجنة المشكلة من قبل ديوان المحاسبة بطرابلس لمتابعة صندوق الاستثمار الداخلي والذي تضمن مخالفات مالية وإدارية وتعدد عضويات وإهمال وتقصير.

وأوضحت المصادر، المخالفات الإدارية حيث أنشيء الصندوق بموجب القرار ( 107 ) لسنة 2009 م ، الصادر عن السلطة التنفيذية ، بدلاً من قانون يصدر عن السلطة التشريعية ، مما يضعف من الركيزة القانونية للصندوق ، إذ لا ينبغي أن يترك أمر تنظيمه أو حله أو التصرف في أمواله المجرد قرار يصدر عن مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء .

وبحسب تقرير اللجنة فقد أشار النظام الأساسي للصندوق في المادة ( 5 ) إلى الاكتتاب في ( 20 % ) من رأس المال المصرح به ، ولم يتناول النظام كيفية توزيع بقية رأس المال المصرح به بين المساهمين الأساسيين في الصندوق ، و عدم وفاء الجمعية العمومية بالتزاماتها القانونية حيث لم يتبين انعقاد الجمعية العمومية للصندوق منذ سنة 2014 م .

وكشفت المصادر عن أن التقرير تضمن غياب الهيكل التنظيمي والتوصيف الاداري للعاملين بالصندوق ، بالرغم من مضي أكثر من عشر سنوات على انشائه ، كما أن المؤهلات المتاحة بالصندوق لا تتلاءم مع الهدف من انشائه ، و على الرغم من مطالبة لجنة الفحص والتقييم للتقارير المعدة من قبل لجنة المراقبة ومحاضر اجتماعاتها إلا أنه لم يتم موافاتها بتلك التقارير الأمر الذي يعد مخالفة للمادة ( 53 ) من اللائحة التنفيذية للديوان .

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