في ظل حكم السفارات.. تومرز يبحث مع السايح استعداد مفوضية الانتخابات لتنفيذ الاستحقاق القادم

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع سفير هولندا لدى ليبيا، لارس تومرز، خطط الدعم الدولي المستقبلي للمفوضية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي القادم.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن السايح و تومرز تناولا استعدادات المفوضية للاستحقاقات الانتخابية القادمة والتحديات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية على المستويين المحلي والدولي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا.

وأضافت المفوضية أن السايح أشاد بالتجربة الديمقراطية التاريخية لهولندا كونها من أعرق الدول ذات البرلمانات المنتخبة وعاصمة العالم القانونية.

وتابعت المفوضية أن تومرز أعرب عن ترحيب بلاده بالتعاون وتقديم الخبرات والاستشارات الفنية في المجال الانتخابي، مثمناً الجهود المبذولة من المفوضية ومستوى التحضيرات المتقدمة في بنيتها التحتية واعتمادها على التقنيات الالكترونية وذلك للارتقاء بمهنية الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.

وأشارت المفوضية إلى أن هولندا تعد من الدول المانحة منذ سنة 2018 عبر مشروع الترويج للانتخابات من أجل الشعب الليبيي الذي تشرف على تنفيذه بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بقيمة مليون وستمائة الف دولار.

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