النائب سعيد: البعثة تحولت من الدعم للوصاية وإجراء الانتخابات هو الحل

أكد عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد اليوم، أن الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هو أفضل الحلول لإنهاء الصراع على السلطة، مشيرا إلى أن ما تفعله البعثة الأممية الآن هو تجسيد لظاهرة تقاسم المناصب بين شخصيات جدلية ومتنفذة، كلها تدعي تمثيلها لقبائل ومدن وأحزاب سياسية حسب قوله.

وقال السعيد إن اختيار البعثة 49 شخصية من خارج الأجسام الشرعية دون الإفصاح عن معايير وشروط اختيارهم ومن يمثلون، دليل على تحولها من بعثة للدعم إلى بعثة وصاية، لافتا إلى أن حوار تونس لن يكون مختلفا عن الصخيرات، وأن حوار الصخيرات ما زال أفضل بكثير مما يحدث اليوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا