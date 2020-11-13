شكشك يخطر صحة الوفاق بالموافقة على الاستمرار في اتفاقية وصول لقاح كورونا إلى ليبيا

أعلن رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” موافقة الديوان على امكانية الاستمرار في اتفاقية توفير لقاح فيروس كورونا بقيمة 9.619 مليون دولار

وأرسل شكشك خطابا إلى وكيل وزارة الصحة لشؤون الامداد والمشروعات بحكومة الوفاق غير المعتمدة يبلغه أنه بناءً على موافقة اللجنة الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا خلال اجتماعها بأن تشارك ليبيا في برنامج توفير لقاح كورونا فإن الديوان توصل إلى امكانية الاستمرار في هذه الاتفاقية بما يضمن وصول العقار إلى ليبيا واتخاذ الإجراءات اللازمة للمراجعة اللاحقة وأن تكون أماكن تخزين اللقاح مناسبة له لضمان حفظه ووصوله إلى المواطن .

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