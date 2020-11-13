الرميح: النمروش يتحايل على اتفاق “وقف إطلاق النار”

أكد مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي رمزي الرميح، أن وزير دفاع حكومة الوفاق صلاح النمروش، يتحايل على اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته اللجنة العسكرية المشتركة برعاية الأمم المتحدة في جنيف الشهر الماضي.

وقال الرميح، في لقائه اليوم الجمعة عبر قناة “العربية الحدث”، إن النمروش وقع في الدوحة اتفاقا لتدريب ضباط وجنود ليبيين لدى القوات الخاصة القطرية، موضحا أن القوات الخاصة القطرية نفسها تدربها قوات إنجليزية.

وبين أن النمروش احتال على نص اتفاق جنيف الذي يقضي بتجميد العمل بالاتفاقات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين استلام الحكومة الموحدة.

وأشار إلى أن “هؤلاء لن يتم تدريبهم داخل ليبيا وإنما في قطر”، نافيا ما تردد عن إنشاء قاعدة عسكرية في مصراتة أو في أي مكان على أرض ليبيا.

وتابع: “إذا كان الروس والأمريكان لم يتمكنوا خلال 10 سنوات من إنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا، فهل من المنطق أن تأتي قطر لتقيم قاعدة عسكرية، كل ما ترونه الآن هو للتشويش على لجنة (5+5) واجتماعات تونس”.