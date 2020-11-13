ليبيا الان

الرميح: النمروش يتحايل على اتفاق “وقف إطلاق النار”

تم النشر منذُ 10 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي رمزي الرميح، أن وزير دفاع حكومة الوفاق صلاح النمروش، يتحايل على اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته اللجنة العسكرية المشتركة برعاية الأمم المتحدة في جنيف الشهر الماضي.

وقال الرميح، في لقائه اليوم الجمعة عبر قناة “العربية الحدث”، إن النمروش وقع في الدوحة اتفاقا لتدريب ضباط وجنود ليبيين لدى القوات الخاصة القطرية، موضحا أن القوات الخاصة القطرية نفسها تدربها قوات إنجليزية.

وبين أن النمروش احتال على نص اتفاق جنيف الذي يقضي بتجميد العمل بالاتفاقات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين استلام الحكومة الموحدة.

وأشار إلى أن “هؤلاء لن يتم تدريبهم داخل ليبيا وإنما في قطر”، نافيا ما تردد عن إنشاء قاعدة عسكرية في مصراتة أو في أي مكان على أرض ليبيا.

وتابع: “إذا كان الروس والأمريكان لم يتمكنوا خلال 10 سنوات من إنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا، فهل من المنطق أن تأتي قطر لتقيم قاعدة عسكرية، كل ما ترونه الآن هو للتشويش على لجنة (5+5) واجتماعات تونس”.

 

 

الوسوم

اتفاق وقف إطلاق النار رمزي الرميح صلاح النمروش قطر

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اى قوات فى قطر اذا كان النظام القطرى يحميه مرتزقة اتراك ولا يثق فى اى ضابط قطرى خوفا من الانقلاب على النظام حتى ان الطائرات القطرية يقودها طيارين من باكستان والمضحك ان وزير دفاع قطر زار موقع عسكرى على الحدود السعودية ووقف امام فوهة بندقية لجندى قطرى وسأله هل هذه اول مرة تطلق النار فنظر له بغضب وقال الجندى لا طبعا انها ثانى مرة !!!! اما النمروش فلا يستطيع اصلا السيطرة على مليشيا واحدة فى طرابلس حيث يستطيع صاحب اى مليشيا ان يخطفه سواء ابوراس او كاره او غنيوة او البقرة فهو طرطور وفنكوش

    رد