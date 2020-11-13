اللجنة العسكرية المشتركة تتفق على خطوات إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا

اختتمت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اللقاء الأول في مقرها الجديد بمدينة سرت، والسادس منذ تشكيلها مطلع العام الجاري، ويهدف الاجتماع الذي يعد الثاني للجنة داخل ليبيا، والذي يأتي استكمالا للمباحثات التي بدأت في غدامس، إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

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