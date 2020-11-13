عمل الوفاق تطالب مصرف الأندلس بإيقاف قرار إعفاء مديره العام من منصبه

طالبت وزارة العمل بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الجمعة، مصرف الأندلس بالتراجع عن قرار إعفاء مدير المصرف العام من منصبه، معتبرة القرار مخالفا للقانون.

وأوضح مصدر مسؤول، أن مدير إدارة التفتيش العمالي والسلامة المهنية بوزارة العمل التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، عبد الناصر الرويمي، خاطب رئيس مجلس إدارة مصرف الأندلس وأكد له أن إعفاء أمجد أشرف من منصبه كمدير عام للمصرف يعد مخالفاً لأحكام قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 ، مطالباً إيقاف القرار إلى حين تكليف لجنة من مفتشي العمل لمقابلته والوقوف على جدية الأسباب وشرعية الإجراءات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24