إحياء اليوم العالمي للجودة ببنغازي

أقيم في مدينة بنغازي الملتقى الأول بمناسبة اليوم العالمي للجودة بمستشفى الجلاء التعليمي للجراحة والحوادث.

وتم خلال الملتقى تقديم ورقات عمل من قبل بعض الحضور والتي تتلخص حول أهمية الجودة وكيفية تطبيق آليات الجودة وأساسياتها، كما تم خلال الملتقى تقديم عرض مصور يوضح كيفية بداية عمل مكتب الجودة داخل المستشفى والتطور الذي شهده وأهميته.

وتعتمد معايير الجودة في المؤسسات جملة من الأسس التي يتم على أساسها قياس الأداء، ومن حيث مواصفات المخرجات التي تقدمها، وتحديد مواطن القوة والضعف، وتقييمها، والعمل على تصحيح الأخطاء المختلفة؛ لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة.

وكانت مصادر مطلعة قد قالت في مايو الماضي لـ 218 إن مخربين قاموا بإعطاب أجهزة التنفس الصناعي في غرفة العناية بمستشفى الجلاء بنغازي وعددها 8 أجهزة كما تم تكسير المعدات الطبية من قبل مرافقين لأحد المرضى، بعد أن أطلق النار بواسطة سلاح رشاش داخل قسم العناية والإسعاف بالمستشفى ما أدى إلى إصابة الأجهزة الطبية بالعناية وانتشر الهلع والخوف بين العناصر الطبية التي غادرت المستشفى عقب تدخل نقطة أمن المستشفى ويتعرض بين الفينة والأخرى لبعض الخروقات الأمنية .

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