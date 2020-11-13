عمران: البعثة الأممية تتعمد توسعة الهوة بين الفرقاء السياسيين

اتهم عضو مجلس النواب، إدريس عمران، خلال لقاء مع قناة ليبيا عبر تغطية خاصة للحوار الليبي في تونس، اتهم البعثة الأممية والمجتمع الدولي بإصرارهما كل مرة على توسعة الهوة وخلق الأزمات الجديدة بين الفرقاء الليبيين بدلا من حلها، جاء ذلك في معرض رده على تساؤل حول تهميش البعثة لمجلس النواب خلال مقترح للبعثة بإيجاد جسم سياسي تشريعي جديد.

من جهة أخرى قال عمران، في ذات المقابلة مع قناة ليبيا إن مهمة مجلس النواب تقتصر على تشريع القوانين واتخاذ القرارات التي تسعى إلى توحيد الليبيين، ولا يملك أن يحمل السلاح في وقت كانت ليبيا فيه في حالة حرب مع الإرهاب.

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