كرموس: اتفاق الوفاق والدوحة لن يؤثر على “الحوار”

دافع عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس عن الاتفاق الذي أبرمه وزير دفاع الوفاق صلاح النمروش مع قطر بشأن تدرييب عناصر من وزارته في الدوحة.

واعتبر كرموس في تصريحات صحفية اليوم الجمعة أن ذلك من حق الوفاق وفق تقديرها لمصالحها، زاعما أن ذلك لن يؤثر على أي موقف للأطراف الليبية المتحاورة.

وادعى عضو مجلس الدولة الاستشاري أن اتفاقية المياه الإقليمية بين ليبيا وتركيا حققت مصلحة لدولة ليبيا في استرداد ما كان مسلوبا منها، وما إلى ذلك من اتفاقيات تقدر الدولة فيها مصلحتها، وفق قوله.

وأشار كرموس إلى أن هناك تخوفات لدى في ظل استمرار الانقسام، من أن يذهب كل طرف إلى حليفه ليوقع معه ويعقد المزيد من الاتفاقيات، وتابع: “الحل الأمثل في عودة الدولة موحدة والتعامل مع كل الدول بشكل رسمي ذات سيادة كاملة على التراب الليبي”.

في المقابل أكد مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي رمزي الرميح، أن النمروش، يتحايل على اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته اللجنة العسكرية المشتركة برعاية الأمم المتحدة في جنيف الشهر الماضي.

وقال الرميح، نص اتفاق جنيف الذي يقضي بتجميد العمل بالاتفاقات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين استلام الحكومة الموحدة، والنمروش احتال عليه بتدريب جنوده في الدوحة.