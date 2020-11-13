بنك ABC يكشف عن نتائجه المالية للربع الثالث لعام 2020

كشف بنك ABC في بيان له، عن النتائج المالية للربع الثالث ولفترة التسعة أشهر من عام 2020، حيث منذ بداية العام كان صافي الخسائر العائدة إلى مساهمي الشركة الأم 56 مليون دولار أمريكي، والتي تحسنت عما كانت عليه بنحو 67 مليون دولار أمريكي في نهاية النصف الأول من العام، ولا تزال تتأثر بزيادة مخصصات خسائر القروض المرتبطة إلى حد كبير بقضية احتيال كبيرة وتأثير جائحة كوفيد 19.

كما واصل بنك ABC بحسب البيان التي استفردت صدى الاقتصادية بنشره مواجهة أوضاع الأسواق غير المسبوقة بميزانية عامة متينة وإيرادات أعمال رئيسية قوية وحقق أرباحاً بلغت 191 مليون دولار أمريكي قبل اقتطاع المخصصات، والتي تحسنت عما كانت عليه بنحو 114 مليون دولار أمريكي مع نهاية النصف الأول من العام .