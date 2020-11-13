إخلاء بعض المقرات العسكرية ونقلها إلى ضواحي بنغازي

بقرار من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، أخلت الغرف الأمنية المشتركة في بنغازي برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري، العديد من المقرات التي تستغلها وحدات عسكرية كمقرات لها داخل المدينة.

وبذلك تنتقل تلك الوحدات العسكرية إلى المعسكرات التي تتبعها في ضواحي بنغازي.

هذا وشددت الغرف الأمنية على إخلاء مدينة بنغازي من المظاهر المسلحة كافة، لتتمكن هيئة الشرطة من أداء المهام المنوطة بها في تأمين المواطنين، وذلك في إطار دعم الجيش لوزارة الداخلية في فرض القانون والقبض على الجناة والخارجين على القانون.

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