بن شرادة: الوفاق تسعى للتعاون مع حليفها قطر

رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، أن توقيع الوفاق اتفاقيية جديدة مع قطر أمر متوقع في ظل انقسام الدولة الليبية، حيث يسعى كل طرف للتعاون مع حلفائه.

وقال بن شرادة في تصريحات صحفية اليوم الجمعة إن “الأغلبية تتمنى أن توحد الدولة الليبية وأن تكون أي اتفاقيات بين الدولة الليبية وكل دول العالم في الإطار الطبيعي خاصة أن ليبيا ليس لها أي أعداء”.

في المقابل أكد مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي رمزي الرميح، أن عن الاتفاق الذي أبرمه وزير دفاع الوفاق صلاح النمروش مع قطر بشأن تدريب عناصر من وزارته في الدوحة، تحاييل على اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته اللجنة العسكرية المشتركة برعاية الأمم المتحدة في جنيف الشهر الماضي.

وقال الرميح، إن اتفاق جنيف يقضي بتجميد العمل بالاتفاقات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين استلام الحكومة الموحدة، والنمروش احتال عليه بتدريب جنوده في الدوحة.