نيويورك بوست: غرق طفل ضمن قارب مهاجرين أمام أنظار أمه قبالة السواحل الليبية

أعلنت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، عن غرق طفل صغير بعمر الـ6 سنوات أمام أنظار أمه التي نجت من حادث غرق مهاجرين قبالة السواحل الليبية.

ونشرت الصحيفة مقطع الفيديو، يظهر الأم وهي في حالة انهيار تام على سطح القارب، وهي تصرخ: “فقدت طفلي، أين طفلي!”، موضحة أن القارب كان يحمل 120 شخصا بينهم نساء وأطفال، وتمكن خفر السواحل وصيادون من إنقاذ 47 شخصا، بينما تم حتى الآن انتشال 31 جثة، في حين تستمر عملية البحث عن بقية المفقودين.

يذكر أن هذا هو ثامن حادث غرق لقوارب تحمل مهاجرين في مياه البحر الأبيض المتوسط، وتفيد بيانات منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة بمقتل 20 ألف شخص في المنطقة خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا من شمال إفريقيا.

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