مسيهلي: قلقون من تدهور الظروف الإنسانية للمهاجرين بمراكز الاحتجاز في ليبيا

قالت الناطقة باسم المنظمة الدولية للهجرة، صفاء مسيهلي، إن حادث غرق مركب يضم 20 مهاجرا بالقرب من سواحل ليبيا يرفع العدد الإجمالي للغرقى إلى 94 على الأقل خلال حادثتين في أقل من شهر.

وأضافت مسيهلى أن العاملين في المنطقة أفادوا بأن العديد من الجثث استمرت في الانجراف إلى الشاطئ طوال الليل، لافتة إلى أن الصيادين وخفر السواحل قد انتشلوا في وقت سابق 31 جثة من الحطام الأول بينهم طفل صغير.

وأوضحت مسيهلي أن الناجين من حادث الغرق محتجزين في بلدية الخمس، مطالبة السلطات بالإفراج عنهم وتوفير الحماية لهم لمنع وقوعهم في أيدي المهربين.

وتابعت مسيهلى أن تدهور الظروف الإنسانية للمهاجرين المحتجزين في مراكز مكتظة والاعتقالات التعسفية الواسعة والسجن والابتزاز والانتهاكات كلها أمور تثير القلق.

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