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تقرير بلجيكي : ليبيا في حاجة ماسة إلى حكومة تكنوقراط

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قالت صحيفة “أي يو بوليتيكال ريبورت” البلجيكية، إن حل الأزمة الليبية يكمن في تشكيل حكومة تكنوقراط (حكومة كفاءات) ، مشددة على ضرورة استبعاد كافة الوجوه الحالية من الحكومة الجديدة المزمع تكوينها قريبا عبر الأمم المتحدة.

و أوضحت الصحيفة في تقرير لها أن المنتدى الليبي للحوار السياسي و الذي تستضيفه تونس سيحدد الإطار المؤسسي للدولة الليبية الجديدة.مشيرة إلى أنه سيقرر إجراءات التخطيط للانتخابات العامة وكيفية اختيار حكومة انتقالية تسبق الانتخابات.

و أشار التقرير إلى أنه لا يوجد حتى الآن توافق في الآراء ولا حتى أساس للتفاهم المتبادل بين ممثلي المجموعات المتنافسة المختلفة ، لافتا إلى أن الخبراء شككو في نجاح المنتدى في تحقيق النتيجة المرجوة منه ، مؤكدين أن الأوضاع التي تعيشها ليبيا تلقي بظلالها على الحوار السياسي.

و استند التقرير لأراء الخبراء و تقيميهم لـلوجوه المتصدرة للمشهد السياسي في ليبيا حاليا ، معتبرا أن الحل يكمن في استبعاد رئيس ما يسمى بـ مجلس الدولة خالد مشري و أكافة أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، وعلى رأسهم رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج و وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغاإضافة إلى حفتر و رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني .

و أنهت الصحيفة تقريرها ، بأن العلاقات في طرابلس باتى متوترة للغاية وتعيين شخصيات مثيرة للجدل سيؤدي إلى جولة جديدة من التصعيد العسكري ، معتبرة أن تشكيل حكومة تكنوقراط، يمنح ليبيا لديها فرصة للنجاة من انتقال صعب ، واستعادة الوحدة ، وإجراء انتخابات عامة يمكن فيها انتخاب رئيس وبرلمان بنجاح وبطريقة سلمية.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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