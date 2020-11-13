نحو 100 مهاجر غير قانوني لقوا مصارعهم الخميس قبالة السواحل الليبية

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 100 مهاجر غير قانوني لقوا مصارعهم جراء تحطم قاربين قبالة السواحل الليبية أمس، ما يرفع عدد القتلى على طريق الهجرة بالبحر المتوسط إلى أكثر من 900 شخص.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة، صفاء مسيهلي، في مؤتمر صحفي اليوم بجنيف، إن نحو 140 شخصا كانوا على متن القاربين الغارقين أمس قبالة منطقتي الخمس وصرمان، من بينهم العديد من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن المنظمة الدولية تساعد 47 ناجيا جلبهم الصيادون وخفر السواحل إلى الشاطئ، بينما تم انتشال 31 جثة من بينها جثة طفل صغير.

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