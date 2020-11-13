عبدالقيوم: نجاح أي اتفاق يتم التوصل إليه مرهون بإبعاد الميليشيات عن طرابلس وإنهاء سيطرتها عليها

ليبيا – قال المحلل السياسي عيسى عبد القيوم إن نجاح أي اتفاق يتم التوصل إليه مرهون بإبعاد الميليشيات عن طرابلس وإنهاء سيطرتها عليها،مشيرا إلى أن الأمم المتحدة عليها أن تتولى دورا أكبر من خلال أن تكون راعية لتنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه.

عبدالقيوم أوضح في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس أن أي اتفاق سيتم التوصل إليه بين الأطراف الليبية المجتمعة في تونس لن يكون بديلا عن اتفاق الصخيرات، كاشفا عن وجود تفاهمات بين المجتمعين في تونس على ضم أي اتفاق جديد للإعلان الدستوري المرتقب.

وحول النقاط الخلافية بين الأطراف الليبية، أضاف عبد القيوم أن الخلاف الأبرز يدور حول أماكن تواجد مقرات المؤسسات التي سيتم الاتفاق حول تشكيلها، مبينا أن أطرافا تطالب ببقائها في طرابلس بينما فريق آخر يطالب بنقلها إلى سرت.

عبدالقيوم كشف عن جمع توقيعات من الأعضاء المشاركين في ملتقى تونس لمنع ترشح أي شخصية عملت في المجلس الرئاسي أو مجلس الدولة أو البرلمان لتولي المؤسسات التي ستنتج عن الإعلان الدستوري،مبيناً أن هذه المسألة لو مُررت ستحجب العديد من الأسماء المرشحة لتولي هذه المناصب.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية