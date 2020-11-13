خطاب : مسودة اتفاق تونس تفتح الباب لاحتكار السلطة و استمرار التدخلات الخارجية

انتقد المحلل السياسي عادل خطاب، المسودة التي طرحها ملتقى الحوار الليبي المنعقد في تونس، معتبرا أن وضع كافة الصلاحيات في يد رئيس الحكومة يحكم عليها بالفشل.

و أوضح خطاب أن فكرة تحصين رئيس الحكومة بحيث لا يمكن عزله من منصبه إلا من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي، يشكل احتكارا للسلطة و يفتح بابا للفساد أو يمنح الفرصة للتدخلات أجنبية كما هو الحال مع حكومة الوفاق حاليًا.

و أضاف خطاب أن أبرز مهام المجلس الرئاسي ستتمثل في القيام بمهام القائد الأعلى للجيش ، وتسمية رئيس وأعضاء مجلس الدفاع والأمن القومي، وهذا يعني أن المجلس سيتخذ قراراته بشكل مستقل بشأن بداية الحرب أو السلام أو فرض حالة الطوارئ في البلاد، وسيتمتع أعضاء المجلس بحصانة من الملاحقة الجنائية، وهو مجلس غير منتخب ولا يوجد شرعية رقابية عليه.

كما أوضح أن التمسك بعاصمة البلاد الحالية طرابلس لتكون مقرًا للمجلس الرئاسي والحكومة الجديدين، بدلاً من مدينة سرت كما تردد في السابق سيؤدي لاستمرار سيطرة الدول غربية على صناع القرار في ليبيا ، مشيرا إلى أن سيطرة تركيا على مدن الغرب الليبي، سهل لها السيطرة على حكومة الوفاق ، مؤكدًا أن المسودة الحالية لا تهدف إلى حل مشاكل ليبيا الرئيسية وإنما ستعيد البلاد إلى الفوضى.

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