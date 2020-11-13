القائم بأعمال السفير في البوسنة يؤكد للجالية الليبية سعيه لحلحلة إجراءات الإقامة

أكد القائم بالأعمال بالوكالة بالسفارة الليبية لدى جمهورية البوسنة والهرسك المعتصم بالله جمال الضاوي، أن القنصلية ستعمل على تذليل الصعاب عن كاهل أبناء الجالية المقيمين في البوسنة، مشيرا إلى أنه على تواصل مع المختصين بالحكومة البوسنية لحلحلة إجراءات الإقامة.

جاء ذلك خلال للقاء الضاوي صباح اليوم الجمعة، بأعضاء الجالية الليبية بحضور المكلف بالشؤون القنصلية سالم الشويرف، وفق بيان لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق اليوم.

وبحسب البيان، تم خلال اللقاء التأكيد على حرص السفارة والعاملين بها على خدمة أبناء الجالية وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.

واستمع الضاوي إلى استفسارات عدد من أعضاء الجالية، موضحاً آليات العمل والإجراءات التي تتعلق بالإقامة والتأشيرات والرسوم.

وأضاف أن كل ليبي في الخارج هو ممثل لوطنه، داعياً إلى الحرص على إظهار الصورة المـشرفة للوطن والمواطن.

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