شلوف: عدم وجود توازن في تمثيل الأقاليم الليبية الثلاثة أبرز التحديات التي تواجه حوار تونس

ليبيا – قال رئيس مؤسسة “سيلفوم” للدراسات جمال شلوف إن أبرز التحديات التي تواجه الحوار الليبي هو عدم وجود توازن في تمثيل الأقاليم الليبية الثلاثة، مشيرا إلى أن المجتمعين في تونس لا يحظون بتأييد شعبي كبير.

شلوف وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك”الروسية أمس الخميس قال إن أخطر ما يواجه الحوار الليبي في تونس هو التمثيل الواسع للأحزاب التي تمثل الإسلام السياسي في ليبيا وهو الأمر الذي قد يصعب من حصول اتفاق يرضي الليبيين.

وحذر من إمكانية فرض البعثة الأممية سياسة الأمر الواقع إذا ما لم يتم التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف الليبية، مشيرا إلى أن تحديد 18 شهرا لإجراء انتخابات هو زمن طويل جدا على الليبيين.

وأعرب شلوف عن اعتقاده أنه إذا تمكنت اللجنة العسكرية في سرت من تنفيذ خطوات سريعة من أجل توحيد المؤسسة العسكرية وانضمام كل الأفراد النظاميين الموجودين في ليبيا إلى مؤسسة عسكرية واحدة فستزول الميليشيات قريبا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية