الثني يطلع على خطة شركة المطاحن الوطنية لتأمين متطلبات السوق المحلي من الدقيق والأعلاف

ليبيا – بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني الخميس آلية حلحلة المشاكل التي تواجه شركة المطاحن الوطنية، وذلك خلال اجتماع مع وزير الصناعة السنوسي صالح،ووكيل وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير أعمال الوزارة امراجع غيث ورئيس مجلس إدارة شركة المطاحن الوطنية سليمان الذيب وعضو مجلس إدارة الشركة سعيد العبار.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الاعلامي للحكومة الليبية المشاكل التي تواجه شركة المطاحن الوطنية وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها.

واطلع الثني على خطة عمل الشركة خلال الفترة القادمة وكيفية تأمين متطلبات السوق المحلي من والدقيق والأعلاف.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية