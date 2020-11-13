فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي إدارة كلية العلوم التقنية بالقبة

القبة 13 نوفمبر 2020 (وال) – التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وفداً من إدارة المعهد العالي للمهن الهندسية بالقبة ضم مدير عام المعهد ونائبه ومدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بالمعهد ومدير مكتب التوثيق والمعلومات ومدير مكتب المراجعة والمسجل العام بالمعهد وعدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والمُعيدين.

فخامته وخلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، هنأ الوفد بقرار ترفيع المعهد إلى كلية العلوم التقنية القبة، مطلعاً على سير العملية التعليمية بالمعهد، وعلى المشاكل والصعوبات التي تواجه هذه المؤسسة، مؤكداً على أهمية دور مؤسسات التعليم العالي التقنية في الدفع بعجلة التنمية وسُبل الارتقاء بها.

ومن جانبه قدّم الوفد شُكره وامتنانه لفخامة رئيس مجلس النواب لدعمه الدائم والمتواصل للمؤسسات التعليمية في أنحاء البلاد، حيث كرّم الوفد فخامته بتقديم درع العطاء والوفاء تقديراً لدوره الوطني والريادي في حفظ الوطن ووحدته واستقراره، بالإضافة إلى تقديم دعوة لزيارة مقر المعهد. (وال – القبة) س س

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