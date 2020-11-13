فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي أعضاء هيئة التدريس بكلية التقنية الطبية درنة

القبة 13 نوفمبر 2020 (وال) – التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أعضاء هيئة التدريس بكلية التقنية الطبية درنة بحضور معالي وزير التعليم بالحكومة الليبية الدكتور فوزي بومريز،

فخامته، وخلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، بحث عدداً من قضايا الشأن العام بالبلاد عام والعملية التعليمية بكلية التقنية الطبية درنة.

وفي ختام اللقاء أصدر أعضاء هيئة التدريس بكلية التقنية الطبية درنة، بياناً أكدو فيه دعمه الكامل لمبادرة السلام التي قدمها فخامة رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح، مؤكدين أنها الطريق الوحيد لِلم شمل الوطن وحقن دماء أبناءه والسير في الإتجاه الديمقراطي من أجل وحدة الصف ونبذ الفقرة والمُضي قُدماً في مساعي السلام وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وتوحيد مؤسسات الدولة ومشاركة جميع مكونات وأطياف المجتمع في بناء الوطن بطريقة سلمية عن طريق انتخابات حرة نزيهة”. (وال – القبة) س س

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