الإعلام الحربي ينعي آمر قاعدة القرضابية

بنغازي 13 نوفمبر 2020 (وال) – نعت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، العميد طيار صالح حبيب البرعصي آمر قاعدة القرضابية، الذي توفى أمس الخميس بعد صراع مع المرض.

الشعبة وفي بيان لها، اليوم الجمعة، قالت: “ببالغ الأسى والحزن و بقلوب راضية بقضاء الله وقدره ننعي العميد طيار صالح حبيب البرعصي أمر قاعدة القرضابية، الذي انتقل الى رحمة الله أمس الخميس بعد صراعه مع المرض”.

وأضافت: “ندعو الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ويبدله أهلاً خيراً من أهله وداراً خيراً من داره، وينزله منزلاً حسنًا في فردوسه الأعلى، وإنا لله وإنا إليه راجعون”. (وال – بنغازي) س س

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