أكثر من مليوني يورو.. دعم ألماني للحوار السياسي في تونس

وقع السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوتشا، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جيراردو نوتو، اتفاقية تعهدت بموجبها الحكومة الألمانية بمبلغ مليونين و200 ألف يورو لدعم برنامج الحوار السياسي الذي قام بتنظيم منتدى المؤتمر السياسي الليبي المنعقد حاليًا في تونس تحت قيادة القائمة بأعمال الممثل الخاص للأمين العام السيدة ستيفاني ويليامز، وبتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا و بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويدعم التمويل الجديد الذي قدمته ألمانيا بتنظيم منتدى المؤتمر السياسي الليبي في تونس وأنشطة مستقبلية لدعم الحوار الليبي حسب مخرجات مؤتمر برلين التي أقرها قرار مجلس الأمن 2510، من جهتها شكرت القائمة بأعمال الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا ستيفاني ويليامز خلال حفل التوقيع الحكومة الألمانية على مساهمتها في دعم عملية السلام في ليبيا مؤكدة الوصول إلى معالم مهمة نحو المرحلة التحضيرية لإنهاء الانتقال الشامل في ليبيا.

وفي سياق متصل عبر السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوتشا عن فخر بلاده بالمساهمة في المحادثات السياسية الليبية الجارية في تونس. مؤكدا ألمانيا بدعم العملية السياسية وعملية السلام الليبية كمتابعة أساسية لمؤتمر برلين، مشجعا جميع المشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق شامل وتوافقي، كما دعا جميع أصحاب المصلحة الليبيين إلى دعم المرحلة الانتقالية القادمة لصالح جميع الليبيين.

ومن جانبه، قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد نوتو إن الشراكة القوية بين ألمانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا كانت فعالة للغاية في تقديم الدعم للشعب الليبي من أجل السلام والاستقرار وبناء المؤسسات العامة الديمقراطية مؤكدا تطلعه إلى مواصلة العمل معًا من أجل التنمية والسلام للجميع في ليبيا.

يشار إلى أن ألمانيا تعد مساهمًا رئيسيًا في مبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا كونها المساهم الرئيسي لبرنامج صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا بتمويل يزيد عن 32 مليون دولار أمريكي، كما أنها شريك أساسي للبرنامج المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشرطة والأمن التي تهدف الى تحسين خدمات سيادة القانون في ليبيا بمبلغ 1.5 مليون دولار. عدا عن كونها أكبر مانح لمشروع الانتخابات المحلية التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الداعم للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية الهادف الى تخطيط وتنفيذ انتخابات بلدية شاملة بمساهمة 2.3 مليون دولار، وبهذه المساهمة الجديدة، بلغ إجمالي التمويل من ألمانيا لمشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكثر من 43 مليون دولار أمريكي.

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