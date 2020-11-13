خبراء : حكومة التكنوقراط حل أوحد و أخير لإنقاذ ليبيا

أزمة جديدة تلوح في أفق الأزمة الليبية ، حيث كثر الحديث عن الحكومة الجديدة ما بين داع لحكومة و حدة و طنية و أخر مؤيد لفكرة تشكيل حكومة تكنو قراط ( حكومة كفاءات ).

و يرى الخبراء أن تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط المستقلين عن القوى والأحزاب السياسية القائمة، هو الحل الوحيد لإنقاذ ليبيا وانتشالها من الأزمة الراهنة، خاصة و أن كل الدلائل تؤكد أن تأليف حكومة على نسق الحكومات السابقة التي تشكلت في السنوات الماضية، لن يحقق النجاح وإنما سيؤدي إلى انهيار حتمي.

و أوضح الخبراء أن الأزمة الراهنة التي تشهدها ليبيا قابلة للحل والعلاج، غير أن الأمر يتطلب أن تُبدي المجموعات السياسية التي كانت مسيطرة على القرار في السلطة، قدرا من المرونة وترفع يدها قليلا حتى يمكن لأحد أن يأتي ويوقف التدهور ويمنع الانهيار.

وشدد الخبراء على أن ليبيا في مسيس الحاجة إلى استعادة الثقة في الاقتصاد، بما يؤدي إلى عودة الحركة إلى الاقتصاد والأعمال والصناعة وإيقاف نزيف الاحتياطي النقدي، وهو ما يستوجب تشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلين لديهم الإلمام والمعرفة والخبرة.

و أضاف الخبراء أن مشاركة جميع القوى السياسية في الحكومة الجديدة بحيث تكون حكومة “وحدة وطنية” ، ليست حلا فـ هذا الطرح مستمر منذ عشرات السنوات ولم يحقق شيئا ، فالوحدة الوطنية تحققت فقط في الفقر والجوع الذي يطال الليبيين جميعا دون استثناء، لافتين إلى أن إنقاذ ليبيا يتطلب أن تتشكل حكومة جديدة فعالة وسريعة وشفافة وليس الوحدة الوطنية، فمجلس النواب يمثل جميع القوى السياسية، فليبيا في مسيس الحاجة إلى سلطة تنفيذية تتحرك بأقصى سرعة لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة.

وأشار الخبراء إلى أن الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية (تكتل الجمهورية القوية) ستشارك في الاستشارات النيابية الملزمة التي ستُجرى بعد غد الإثنين لتسمية رئيس الوزراء الجديد، وأن اجتماع التكتل الذي سينعقد قبل الاستشارات، سيتحدد في ضوئه الموقف إزاء من يسميه لرئاسة الحكومة الجديدة، مؤكدا أن الحزب لن يشارك في كافة الأحوال في الحكومة الجديدة.

وشدد الخبراء على أن مسألة المحاصصة في الحكومة، يجب أن تكون غير مطروحة نهائيا في ظل ما تشهده ليبيا من تدهور حاد، فالمشكلة التي تمر بها ليبيا حاليا هي مشكلة عسكرية و اقتصادية ومالية واجتماعية خانقة، وهذا ما يجب التركيز عليه.

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