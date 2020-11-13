وصول شحنة من التطعيمات الأساسية للمرافق الصحية بالجفرة

قام مكتب الرعاية الصحية بالمنطقة الوسطى بمصراتة بتسليم مكتب الرعاية الصحية ببلدية الجفرة شحنات من التطعيمات لتوزيعها على مندوبي ومديري مكاتب الرعاية الصحية الأولية بمدن البلدية.

ووصلت إلى مدينة هون شحنة من التطعيمات الأولية الأساسية والروتينية، للمواليد والأطفال الذين مازالوا يتلقون جرعاتهم من التطعيمات الأساسية.

ومن المقرر أن تنطلق حملة أخرى الأسبوع القادم والتي تستهدف كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة والنساء الحوامل حيث وصلت شحنة تحوي كمية جيدة من التطعيمات ضد الإنفلونزا الموسمية، والذي تزداد أهمية إعطاءه هذا العام في ظل انتشار جائحة كورونا حيث أن الإصابة بالأنفلونزا الموسمية من شأنها إضعاف المناعة مما يزيد من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

خطوات تأتي في إطار عمل دؤوب يقوم به مكتب الرعاية الصحية الأولية ومكتب التحصينات ببلدية الجفرة من أجل توفير كافة التطعيمات من الأطفال الى كبار السن في البلدية ولتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

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