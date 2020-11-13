الصغير: إعلان وليامز موعد انتخابات تشريعية ورئاسية مناورة أممية

وصف حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، الإعلان الاستباقي لموعد انتخابات تشريعية ورئاسية بالمناورة الأممية، وتهدف إلى تخفيف حدة التنافس والتنافر الحالي على المناصب بالرئاسي والحكومة.

وأضاف الصغير، في تدوينه على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، لأن التاريخ المعلن عنه سيجعل الفترة قصيرة جدا وتخفف التنافس والطموح من جهة وتقلل من المعارضة والرفض من جهة أخرى، وهذا الإعلان في حقيقته هو محاولة ستيفاني الاخيرة لإنجاح الحوار.

وقالت ستيفاني وليامز مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ناليوم الجمعة ، في تصريحات صحفية، إن المشاركين الليبيين في المحادثات السياسية الجارية في تونس حددوا يوم 24 ديسمبر 2021 موعداً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وأضافت وليامز أن الوصول إلى الانتخابات يتطلب سلطة تنفيذية جديدة لتوحيد البلاد. وهذا يتطلب إنشاء مجلس رئاسي مُعدل وحكومة وحدة وطنية فعالة وموحدة.