غات.. اختتام دورة مساعد طبيب الأسنان

اختتمت بالمركز الصحي بالبركت ببلدية غات دورة مساعد طبيب الأسنان التي استمرت لمدة شهر ونصف ، بمشاركة 9 من العناصر الطبية المساعدة، تلقوا خلالها 12 محاضرة حول كيفية استقبال المرضى من مختلف الفئات إضافة إلى التعامل مع الأدوات الخاصة بالأسنان وكيفية تنظيفها وتعقيمها لضمان عدم حدوث أي تلوث قد يهدد سلامة المريض.

وتم خلال حفل الاختتام تكريم العناصر الطبية المساعدة المشاركة في الدورة بحضور عضو المرأة ومسؤولة الملف الصحي بالمجلس البلدي غات، ومدير مراقبة الخدمات الصحية بالبلدية.

وتأتي هذه الدورة ضمن خطة المركز الصحي بالبركت في تدريب وتطوير قدرات العناصر الطبية المساعدة بالمركز في كافة المجالات الطبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية