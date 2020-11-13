مصادر تكشف تفاصيل المادة التاسعة من الاتفاق السياسي المتوقع صدوره

كشفت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، عن نص المادة التاسعة من اتفاق الأطراف السياسية المتوقع صدوره والتي تنص على أن تتشكل الحكومة من رئیس و نائبین یمثلون الأقالیم الثلاثة برقة و طرابلس الغرب و یتم اختیار الوزراء وفق ذات التمثیل، كما تتخذ الحكومة قراراتھا بالإجماع ما بین رئیس الحكومة و نائبیه و لكل نائب الصلاحیات الكاملة لرئیس الوزراء في أي شان داخل الإقلیم الذي یمثله .

كما تتضمن المادة، أن یتقدم رئیس الوزراء المكلف في مدة أقصاها أسبوعین من تاریخ تكلیفه بقائمة حكومته وبرنامج عملھا إلى المجلس الرئاسي لنیل الثقة خلال سبعة أیام من تاریخ عرضھا علیه، فإذا تعذر حصول الحكومة على الثقة من المجلس الرئاسي في الأجل المحدد لذلك، تدعو بعثة الأمم المتحدة ملتقى الحوار السیاسي لمنحھا الثقة واعتماد برنامجھا خلال سبعة أیام أو تكلیف بدیل لرئیس مجلس الوزراء إذا تطلب الأمر ذلك، على أن تتبع ذات آلیات ومعاییر الاختیار الواردة في أحكام هذا الاتفاق.

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