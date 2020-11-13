الكشف عن تفاصيل المادة العاشرة من الاتفاق السياسي

كشفت مصادر إعلامية عن تفاصيل المادة العاشرة من اتفاق الأطراف السياسية الليبية المتوقع صدوره يوم غد الأحد.

وقالت المصادر إن المادة العاشرة تنص على التالي: اختصاصات مجلس الوزراء:

تختص الحكومة الوطنیة بممارسة الصلاحیات المسندة للحكومة وفقا للتشریعات النافذة، وعلى

الأخص ما یلي :

أولا: اختصاصات رئیس مجلس الوزراء ونائبیه

1 ـ اختیار مجلس الوزراء، وإعفاء الوزراء وقبول استقالاتھم، وإجراء التعدیلات

اللازمة علیھا، والتقدیم لاعتمادها وفقا للآلیة المنصوص علیھا.

2 ـ ترؤس اجتماعات مجلس الوزراء وتوقیع القرارات التي تصدر عنه.

3 ـ قیادة وتسییر الحكومة والإشراف على أعمالھا وإدارة إجتماعاتھا وتطویر أدائھا وفقا لبرنامجھا المعتمد.

4 ـ للنائبین صلاحیات الرئیس في الأقالیم التي یمثلونھا و لھم جمیعا حق التفویض ببعض اختصاصاتھم للوزراء .

5 ـ إحالة مشروعات القوانین اللازمة لأداء الحكومة أو اللازمة للانتقال لمرحلة الاستقرار إلى مجلس النواب لإقرارها وفقا لأحكام هذا الاتفاق.

6 ـ إصدار اللوائح التنفیذیة للتشریعات التي تصدر، ما لم ینص القانون على غیر ذلك. 7 ـ إحالة مشروع المیزانیة العامة والحساب الختامي للدولة إلى مجلس النواب لإقراره وفقا لأحكام

هذا الاتفاق والتشریعات النافذة. 9 ـ تمثیل الحكومة أمام القضاء.

10 ـ كـافــة الاختـصـاصـات والصـلاحیـات الأخـرى المناطـة برئیـس مجلـس الـوزراء فـي التشریعات النافذة.

ثانیا: اختصاصات مجلس الوزراء

1 ـ تنفیذ السیاسات العامة وبرنامج الحكومة المعتمد.

2 ـ المحافظة على الأمن العام، وحمایة حقوق المواطنین، وضمان احترام التشریعات.

3 ـ اقتراح مشروعات القوانین اللازمة لتسھیل العمل في المرحلة التمھیدیة وما یحقق أهدافھا المنصوص علیھا في هذا الاتفاق.

4 ـ إعـداد مشـروع قانـون الموازنـة العامـة وتنفیـذه بعـد اعتمـاده، ووضـع وتنفیذ ترتیبات مالیة طارئة مؤقتة عند الاقتضاء، بعد إجراء المشـاورات مع المجلـس الرئاسي والمصرف المركزي ودیـوان المحاسبـة والجھـات الرقابیة ذات العلاقة بذلك، بمراعاة أحكام القانون المالي للدولة.

5 ـ إنشاء وتنظیـم ودمج وحل المرافق والمؤسسات والھیئات والمصالح والشركات العامة وكافة الأجسام التنفیذیة التابعة للحكومة وإعادة توزیعھا على الأقالیم الثلاثة.

6 ـ إصدار القرارات واللوائح والتعلیمات الإداریـة بحسـب الحاجـة لتنفیذ برنامج الحكومة، وفقا للتشریعات النافذة ومقتضیات المرحلة التمھیدیة.

7ـ تعییـن وإقـالـة وكـلاء الـوزارات ورؤســاء المـؤسـسات والھیئـات والمصـالـح والأجھـزة الحكومیـة والمناصـب التنفیذیة القیادیة والعلیا في الحكومة وفقا للتشریعات النافذة وأحكام هذا الاتفاق.

8ـ تنفیذ المھام المنصوص علیھا في التشریعات النافذة وهذا الاتفاق

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