تسييري سرت يسلم ممثل المبعوثة الأممية مذكرة عاجلة بالمختنقات والاحتياجات

سلم رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم، نائب المبعوثة الأممية في ليبيا للأمن سليم رعد خلال لقاء جمعهما أمس بمقر اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بسرت مذكرة تتعلق بالاحتياجات العاجلة للبلدية.

وقال الناطق الرسمي للمجلس محمد الأميل أن المذكرة تتعلق في معالجة أوضاع الأسر المتضررة منازلها نتيجة الحروب والمساهمة في تشجيع المنظمات الدولية العاملة في سرت ضمن مشروع دعم الاستقرار وشباب سرت 2020 على استئناف نشاطها وتقديم الدعم اللازم للبلدية في مجالات عملها و تشجيع المنظمات العاملة في مجال البيئة على دعم شركة النظافة بمعدات نقل ودعم القطاع الصحي بالبلدية ودعم مركز سرت لعلاج الأورام واطلاق مشروع مشترك بين وكالات الأمم المتحدة وبلدية سرت والهيئة العامة للبيئة ومؤسسة الطاقة الذرية لإجراء مسح شامل وقياس دقيق لنسب الاشعاعات وتحديد معدلات التلوث.