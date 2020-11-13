مصلحة الموانئ تحذر جميع الجهات من اتفاقات باسمها مع جهات غير ذات اختصاص

قالت الهيئة العامة للمواصلات والنقل، مصلحة الموانئ والنقل البحري بالحكومة الليبية، إنه بناء على رئيس الهيئة كابتن طيار محمد عبدالقادر، أصدر رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري الربان حسن الجويلي، البيان رقم (5) لسنة 2020، بشأن حصرية السلطة السيادية للموانئ الليبية، وعليه فأن مصلحة الموانئ والنقل البحري تنبه وتحذر جميع الجهات العامة والخاصة بعدم التوقيع على أي اتفاقات او عقود تخص الموانئ الليبية مع جهات غير ذات اختصاص وتحملها المسؤولية القانونية .
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صحيفة الساعة 24
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