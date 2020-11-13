طه حديد: 7 شخصيات من مصراتة تترشح لرئاسة الحكومة المقبلة

زعم المتحدث باسم مليشيا “قوة حماية سرت” طه حديد، أن 7 شخصيات من مصراتة ستترشح لرئاسة الحكومة الموحدة المقبلة.

وأشار حديد في تغريدة له على موقع “تويتر” إلى أن نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق وهو أحد أبناء مصراتة، يرتب أوراقه للوصول إلى رئاسة الحكومة الجديدة، وفق ادعائه.

يشار إلى أن المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز قالت إن المشاركين في ملتقى الحوار الليبي توصلوا إلى اتفاق تمهيدي حول خارطة الطريق من أجل إنهاء الفترة الانتقالية، وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية حرة وشفافة خلال 18 شهرا، واتفقوا على العديد من الخطوات بما في ذلك الأساس الدستوري.

وقالت مصادر مطلعة من تونس إن المشاركون في منتدى الحوار اعتمدوا تاريخ 24 دييسمبر 2021 موعدا لاجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا.