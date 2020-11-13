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طه حديد: 7 شخصيات من مصراتة تترشح لرئاسة الحكومة المقبلة

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم المتحدث باسم مليشيا “قوة حماية سرت” طه حديد، أن 7 شخصيات من مصراتة ستترشح لرئاسة الحكومة الموحدة المقبلة.

وأشار حديد في تغريدة له على موقع “تويتر” إلى أن نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق وهو أحد أبناء مصراتة، يرتب أوراقه للوصول إلى رئاسة الحكومة الجديدة، وفق ادعائه.

يشار إلى أن المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز قالت إن المشاركين في ملتقى الحوار الليبي توصلوا إلى اتفاق تمهيدي حول خارطة الطريق من أجل إنهاء الفترة الانتقالية، وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية حرة وشفافة خلال 18 شهرا، واتفقوا على العديد من الخطوات بما في ذلك الأساس الدستوري.

وقالت مصادر مطلعة من تونس إن المشاركون في منتدى الحوار اعتمدوا تاريخ 24 دييسمبر 2021 موعدا لاجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • مبروك : لشعب الليبي على حكومة الجديدة
    أصبح لشعب الليبي حكومة جديدة بعد حكومتين واحدة الشرق والثانية الغرب والثالثة في سرت – عدة أسئلة لحكومة ستيفاني في سرت ..؟.
    1- ياستيفاني من يحرس حكومة سرت جيش حفتر أم جيش السعودية أم جيش المصري أم الفاغنر أم التشاديين أم السودانين ..؟.
    2- ياستيفاني من أين تحصل حكومة سرت على البنك المركزي الليبي …؟.
    3- ياستيفاني من أين تحصل حكومة سرت على مؤسسة للنفط …؟.
    4- ياستيفاني من أين تحصل حكومة سرت على وزراء وكلاء …؟.
    5- ياستيفاني من أين تحصل حكومة سرت على الاموال …؟.
    6- ياستيفاني من أين تحصل حكومة سرت على الكهرباء …؟.
    7- ياستيفاني هل يكون لحكومة سرت جيش مستقل أم خليط من جيش حفتر وجيش السراج وجيش القذافي …؟.
    تعمل ستيفاني على أنشاء حكومة ثالثة لشعب الليبي بعد حكومةالثني وحكومة السراج بحيث يكون هناك ثلاث حكومات في ليبيا.. وثلاث جيوش.. وثلاث مصارف مركزية .. وثلاث مؤسسات لنفط .. وثلاث وزارات .. وثلاث مجالس رئاسية .. وثلاث برلمانات مبروك لشعب الليبي بهذه الانجازات الشيطانية .

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