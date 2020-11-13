ستيفاني ويليامز: 24 ديسمبر 2021 موعدًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

تونس 14 نوفمبر 2020 (وال)- أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، عن توصل إلى موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021.

وقالت ويليامز خلال مؤتمر صحفي إن المشاركين في حوار تونس، اتفقوا على موعد الانتخابات إلا أنه يتطلب تشكيل مجلس رئاسي جديد، ورئيس وزراء منفصل عنه.

وأشارت ويليامز إلى أن المرحلة التي تسبق موعد الانتخابات ستكون مرحلة تحضيرية، وستكون هناك حكومة مؤقتة، وأن 24 ديسمبر 2021 هو الموعد النهائي سينتج عنه الخير للبلاد. (وال- تونس) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال