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وليامز: “رئاسي وحكومة” جديدان.. تمهيداً لانتخابات ليبية حاسمة

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خاص/218

قالت المبعوثة الأممية للدعم في ليبيا -بالإنابة- ستيفاني وليامز  إن المشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس قد اتفقوا على أن موعد الانتخابات الوطنية الليبية سيكون في 24 ديسمبر 2021 م -واختير هذا اليوم- حسب وليامز لرمزيته، فهو يوم استقلال ليبيا وسيكون حاسماً اليوم لينتخب الليبيون قادتهم بشكل ديمقراطي وتجديد شرعية المؤسسات.

وأضافت “وليامز” خلال مؤتمر صحفي افتراضي أنه سيتم تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية موحدة – مؤكدةً أن البعثة وشركاؤها الدوليون لن يقترحوا أو يفرضوا أسماء معينة، فيما سيُطلب من أعضاء السلطة التنفيذية المرتقبة الالتزام بموعد تنحيهم عن مناصبهم لضمان الوصول إلى الأهداف المرجوة من تشكيل هذه السلطة.

وأثنت “وليامز” على التزام المشاركين في الحوار السياسي الليبي في تونس وقالت : “إن عملهم الجدّي شجعنا على تمديد فترة المحادثات لبضعة أيام”، محذرةً في الوقت نفسه من عرقلة الحوار بقولها : “لن نتسامح مع من يحاولون عرقلة التقدم المحرز في المفاوضات الليبية شرقاً وغرباً للاحتفاظ بامتيازاتهم الحالية وهناك ضغط كبير لمنع حدوث ذلك، فالمجتمع الدولي يمتلك أدوات قادرة على ردع المعرقلين للمفاوضات الليبية بما فيها عقوبات مجلس الأمن”.

كما أعربت ستيفاني وليامز، عن تفائلها بخارطة الطريق الوطنية وقالت إنها توفر طريقًا واضحًا للخروج من الأزمة الحالية وإجراء انتخابات صادقة،شاملة وديمقراطية ولكن يتطلب الوصول إليها سلطة تنفيذية جديدة لتوحيد البلاد.

وأكدت المبعوثة الأممية بالإنابة على دعم الانتخابات بالعمل مع الليبيين للحصول على حق الاقتراع الكامل ، بما في ذلك تمكين لذين شردوا من ديارهم ، ليتمكنوا من التصويت وأيضاً المساهمة في ضمان الظروف الأمنية اللازمة ؛  وكذلك التمكين الكامل للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات “.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • هذه اجندات خليجية تونسية لبنانية صهيونية محشورة للتدخل في العمل الحكومي الليبي ومرفوض من جهة الشعب الليبي صاحب القرار – والادارة الحالية الرءاسيةً الوفاق الوطني لا تزال تعمل في عملية الإصلاحات الاداريةً وحماية المتعلقات الليبية من الفساد ومحاسبة المتجاوزين في المهمات الموفدة اليهم – فيما يخص القطاعات العامة او القطاعات الخاصة –
    وكذلك تأمين العمل المصرفي الليبي والاموال الليبية المجمدة فالخارج – ولا يستطيع الليبيين للاسف اتخاذ اي خطوة في إتجاه اي انتخابات او غيره – لأجل غير مسمى – وذلك لأسباب متعلقة بتأخير الاعمال الموكلة لبعض الأطراف في العمل الحكومي –
    وبالنسبة المبعوثة ستيفاني – فاعتقد ان شانها لا يتعدى العمل في اطار المتعلقات بشءون الأجانب المتواجدين في ليبيا – انا العمل الحكومي الليبي فهو من شان الليبين وحدهم وخاصة بالامور المتعلقة بحفظ أماناتهم وعقودهم من اي تدخلات من اي طرف من اي دولة اخرى . وهذا من حق الحكومة الليبية. تم تراجع متعلقاتها وما يخص شءونهم الاقتصادية والمشاريع المتأخرة بسبب فوضى الاجتماعات وتدخلات دول ليس لها اي هذف سوى تاخير العمل الاصلاحي – ومحاولة تهميش جراءم الحرب او اي فساد يعرقل عملية الاصلاح الداخلي المتعلق بالشءون الليبيين . دون غيرهم .

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