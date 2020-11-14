“يونسيف ليبيا”: لكل طفل الحق في مياه نظيفة

قامت منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة بإعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي في “3” مراكز إيواء موقتة في مدينة بنغازي تستضيف عائلات نازحة داخلياً – في “قاريونس” و”الهلال” و”العنابيب”-حسب ما أرودته المنصات الإلكترونية لمكتب المنظمة في ليبيا.

وشمل العمل تعقيم شبكة الصرف الصحي وتركيب مواسير وسخانات مياه وتركيب وحدات معالجة المياه لضمان وصول المياه الصالحة للشرب لسكان مراكز الإيواء، فيما أعربت المنظمة أن هذه المبادرة أحدثت فرقًا كبيرًا في حياة العائلات النازحة، حيث يمكنهم الآن الوصول إلى مرافق صحية نظيفة وآمنة وخصوصاً الأطفال لأنهم أكثر عرضة للأمراض المنقولة عن طريق المياه.

كما أعرب مكتب “يونسيف” في ليبيا عن امتنانه لحكومة اليابان و مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للمساعدة الإنسانية على دعمهم لهذه المبادرة التي وصفها بالناجحة.

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