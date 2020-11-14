مساعي بلدية سبها لحلحلة مشاكل البنية التحتية بالمدينة

يواصل المجلس البلدي سبها بالتعاون مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحى بالمنطقة الجنوبية أشغاله لمعاجلة مشكلة الطفح على طريق “دائري الثانوية”، حيث تمت الصيانة عن طريق مكتب خدمات سبها، رغم كل شح الإمكانيات الذي تعاني منه المدينة ومؤسساتها الحكومية.

وقالت بلدية سبها على صفحتها الرسمية إن شركة المياه والصرف الصحي بالمنطقة الجنوبية تتبع من الناحية الإدارية و التشغيلية لإدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي و إلى الآن لم تنقل الاختصاصات من الحكومة للمجالس البلدية بحسب قانون رقم “59” المعني باختصاصات الإدارات المحلية، مع هذا تواصل البلدية مساعيها لمعالجة كل مختنقات البنية التحتية في المدينة.

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