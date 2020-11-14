بلدية سبها تتواصل مع شركة المياه والصرف الصحي لحل مشاكل البنية التحتية بالمدينة

أعلن المجلس البلدي سبها، الجمعة، أنه تواصل مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحى بالمنطقة الجنوبية، من أجل معاجلة مشكلة الطفح على طريق دائري الثانوية.

وأوضح المجلس في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الصيانة تمت عن طريق مكتب خدمات سبها، رغم شح الإمكانيات الذي تعاني منه المدينة ومؤسساتها الحكومية.

وأضاف المجلس أن شركة المياه والصرف الصحي بالمنطقة الجنوبية تتبع من الناحية الإدارية والتشغيلية لإدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، لافتا أنه إلى الآن لم تنقل الاختصاصات من الحكومة للمجالس البلدية بحسب قانون رقم 59 المعني باختصاصات الإدارات المحلية، مبينة أنه رغم ذلك تواصل البلدية مساعيها لمعالجة كل مختنقات البنية التحتية في المدينة.

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