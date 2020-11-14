رئيس البرلمان يلتقي وفد كلية التقنية الطبية درنة

التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” بمكتبه في مدينة القبة، أعضاء هيئة التدريس بكلية التقنية الطبية درنة بحضور وزير التعليم بالحكومة الليبية وتناول اللقاء عدداً من قضايا الشأن العام الليبي عامةً والعملية التعليمية بكلية التقنية الطبية درنة.

وشهد اللقاء إصدار بيان لأعضاء هيئة التدريس بكلية التقنية الطبية درنة أكدو من خلاله دعمهم الكامل لمبادرة السلام التي قدمها رئيس مجلس النواب بصفته القائد الأعلى للجيش الوطني، مؤكدين على أنها الطريق الوحيد لِلم شمل الوطن وحقن دماء أبناءه والسير في الإتجاه الديمقراطي من أجل وحدة الصف ونبذ الفرقة-حسب أعضاء الهيئة.

وأضاف أعضاء هيئة التدريس في بيانهم “المُضي قُدماً في مساعي السلام وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وتوحيد مؤسسات الدولة ومشاركة جميع مكونات وأطياف المجتمع في بناء الوطن بطريقة سلمية عن طريق انتخابات حرة نزيهة”.

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