الاستعداد لاستئناف فتح المنافذ مع تونس بإجراءات وقائية مشددة

أفادت مصادر إعلامية، السبت، بأن الأجهزة الطبية التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة تتهيأ لبدء إعادة تشغيل المنافذ الحدودية والجوية مع تونس اليوم، من خلال إنشاء منطقة لتطهير الأمتعة ووسائل النقل والسلع، بالإضافة إلى تخصيص أماكن لمراقبة الحالات الصحية الوافدة للمعبر وفقا للبروتوكول الصحي الموقع بين البلدين بما يسمح باستئناف الرحلات والتبادل التجاري.

يأتي ذلك وسط ارتفاع ملحوظ في حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا، في ليبيا حيث أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، أن 11 مختبرا طبيا بالبلاد تسلموا 3864 عينة، وتبين بعد فحص بتقنية Real Time PCR إيجابية 824 حالة، فيما جاءت الباقية سلبية، وتصدرت طرابلس قائمة الإصابات بـ 555 حالة جديدة و269 لمخالطين، ولفت المركز إلى أن إجمالي العدد التراكمي بلغ 72628 إصابة بارتفاع يقارب الألف حالة يوميا، بالإضافة إلى 995 وفاة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24