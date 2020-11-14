نائب تركي: رحيل أردوغان أصبح مؤكدا ولنستعد لانتخابات مبكرة

أكد نائب مدينة قونيا عن حزب الشعب الجمهوري التركي، عبد اللطيف شنر، رحيل نظام رجب طيب أردوغان، واحتمالية إجراء انتخابات مبكرة.

ووفقًا لما ذكره موقع «Rûdaw»، قال شنر، «ليس لدي أدنى شك أن النظام الحاكم سيتغير، هناك اضطرابات ضخمة داخل الحكومة، ومع هذه الاضطرابات واختلال التوازن، فمن الممكن أن نجد أنفسنا أمام الانتخابات المبكرة».

وتابع: «السياسة الداخلية والخارجية في وضع صعب للغاية قد يفرض إجراء انتخابات مبكرة. ولكن قرار الانتخابات أصبح صعبًا على المعارضة مع التغيير الدستوري الجديد في 16 أبريل، إلا أن الظروف تتحسن باستمرار لصالح المعارضة».

وأضاف: «السيد أردوغان يمكن أن يتخذ قرار الانتخابات بمفرده، وهناك مثل هذا الخلل في الوسط. ولكن يمكن أن يؤدي هذا الخلل إلى تأخير الانتخابات. ولكن عندما تسوء الظروف لا تبقى فرصة للنظام الحاكم لأن يبقى على قيد الحياة. الاقتصاد في مأزق دائم. مدفوعات ديون البلاد ومديونية العملات الأجنبية مرتفعة للغاية والسوق بحاجة إلى عملة أجنبية. لأن هناك متطلبات استيراد عالية جدًا».