شركة الكهرباء تعلن تلف محطة الرويس وخروجها عن الخدمة بسبب هجوم مسلح

ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء ( الرئيسية ) في طرابلس بوقت مبكر اليوم السبت خروج محطة الرويس عن الخدمة بعد تعرضها لهجوم مسلح .

وقالت الشركة أن ” مجموعة خارجة عن القانون قامت بالتهجم على محطة الرويس وأعتدت بالضرب على مشغلي المحطة وتهديدهم بالقتل، واجبرت المشغلين على فصل بعض الخطوط الرئيسية ” .

وأضافت بأن هؤلاء الخارجين عن القانون لم يكتفوا بذلك وقاموا برمي وابل من الرصاص على أجهزة المحطة مما أدى إلى تلفها وخروجها عن الخدمة٠

وإذ لم تكشف الشركة العامة للكهرباء عن هوية هذه المجموعة وسبب مطالبتها بفصل التيار اذ جرت عادة المسلحين المطالبة بإعادته ، فقد ناشدت كل الجهات الأمنية بالتدخل السريع لحل هذه الإشكاليات وحماية مكونات الشبكة الكهربائية ٠

يشار إلى أن محطة الرويس القريبة من الجبل الغربي تعد واحدة من أهم محطات توليد الكهرباء في المنطقة الغربية وبخروجها ستعاني المنطقة من انقطاع التيار مجددًا بعد فترة من الاستقرار في الشبكة .

المرصد – متابعات

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية