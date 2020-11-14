سفير ألمانيا: نتابع اهتمام التقدم التدريجي لعمل ملتقى الحوار السياسي الليبي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 November, 2020

أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا ” أن بلاده تتابع باهتمام العمل الجاد والتقدم التدريجي في عمل ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس.

وقال أوفتشا في تغريدة له بموقع “تويتر” نتابع وباهتمام كبير العمل الجاد والتقدم التدريجي لـملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس” مضيفا “نشارك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الثقة في إمكانيتها لتمهيد الطريق لشرعية متجددة من خلال انتخابات ديمقراطية وحكومة موحدة” داعيا “جميع الأطراف المعنية إلى دعم هذه العملية بالكامل”.

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أعلنت خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة عبر الاتصال المرئي مع الصحفيين المعتمدين في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي توافقوا على إجراء الانتخابات الوطنية يوم 24 ديسمبر 2021 في ليبيا.