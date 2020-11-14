تركيا تكشف مشاركة الفرقاطة “تي سي جي غيديز” في عملية قبالة سواحل ليبيا

كشفت وزارة الدفاع التركية مشاركة إحدى فرقاطاتها البحرية وتدعى “تي سي جي غيديز”، في أعمال بحث وإنقاذ قبالة السواحل الليبية.

وادعت الوزارة التركية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام، أن عملها قبالة السواحل الليبية جاء إثر تلقيها نبأ غرق قارب يقل طالبي لجوء.

يشار إلى أن 20 مهاجرا توفوا أمس الجمعة جراء غرق قارب خشبي كان يقلهم بعدما أبحر من مدينة صرمان، في ثاني حادث من نوعه خلال يومين، إذ غرق 94 مهاجرا الخميس الماضي جراء غرق قارب مطاطي أمام سواحل الخمس.

واعتبر مراقبون أن مشاركة الفرقاطة “تي سي جي غيديز” في عملية قبالة سواحل ليبيا خرقا جديدا للسيادة الليبية

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