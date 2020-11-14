الخمس تطالب الوفاق باتخاذ الإجراءات الإنسانية تجاه المهاجرين الذي لقوا حتفهم قبالة سواحل المدينة

طالبت بلدية الخمس، اليوم السبت، المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة و وزارة الداخلية، و وزارة الحكم المحلي، باتخاذ الإجراءات الإنسانية العاجلة تجاه المهاجرين الذي لقوا حتفهم في عرض البحر في القارب الذي غرق قبالة شواطئ المدينة.

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هؤلاء المهاجرين في حاجة إلى مكان يأويهم ويقيهم شر الجوع والعراء، معربا عن أمله في توفير وتخصيص مكان لدفن من توفي منهم.

وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت الجمعة، عن وجود مخاوف من وفاة 20 مهاجرا جراء غرق قارب قبالة السواحل الليبية، في ثاني حادث من نوعه خلال يومين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24