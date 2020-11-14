دارفور: إنهاء عمل القوة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة نهاية العام

أوصى الأمين للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في تقرير مشترك رفع أمس (الجمعة) إلى مجلس الأمن بإنهاء قوتهما المشتركة لحفظ السلام في دارفور في 31 ديسمبر (كانون الأول) بعدما أِشادا «بالتأثير الإيجابي للتحول السياسي في السودان على حماية المدنيين»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح التقرير: «نظراً إلى آخر المستجدات في البلاد والتشاور مع السلطات السودانية، يوصي هذا التقرير بوضع حد لتفويض القوة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) والتطبيق الكامل لبعثة الأمم المتحدة السياسية الجاري إعدادها في الخرطوم».

ورأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في التقرير أن القوة في حاجة إلى «ستة أشهر» للانسحاب كلياً من دارفور لكن هذه المهلة رهن أيضاً بتطور جائحة «كوفيد – 19» وموسم الأمطار.

ويبلغ عديد هذه القوة نحو ثمانية آلاف جندي وهي منتشرة منذ عام 2007 في دارفور في غرب السودان، وقد وصل عديدها في فترة من الفترات إلى 18 ألفاً.

وأوصى التقرير كذلك «باستمرار المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) في البحث مع السلطات السودانية في إجراءات الدعم المناسبة لمساندة جهود السلام والأمن والتنمية في دارفور فضلاً عن مناطق أخرى في السودان للمساعدة على وضع حد للعنف في البلاد».

وأقر غوتيريش ومحمد في الوثيقة بأن مستوى المواجهات المسلحة «عاد للارتفاع في 2020 بعدما انخفض إثر مفاوضات جوبا للسلام في أغسطس (آب) عام 2019».

وأشار التقرير إلى أن «النزاعات بين جماعات محلية ازدادت في 2019 و2020»، فيما «بقي معدل الجريمة على المستوى نفسه نسبياً هذه السنة في دارفور».

وأوضح التقرير أن «الارتفاع الكبير أخيراً في أعمال العنف في دارفور التي لا تقارن بما كانت عليه في بدايات النزاع، تسلط الضوء على هشاشة أي عملية انتقالية سياسية رئيسية».

ورحب غوتيريش ومحمد بجهود السلطات لنشر القوى الأمنية سريعاً بعد حدوث مواجهات بين أطراف محلية.

وشُكلت البعثة السياسية الأممية الجديدة في يونيو (حزيران) الماضي، ولا تزال تنتظر تعيين رئيس لها.

وقال دبلوماسيون بعد انسحاب مرشح فرنسي إثر تعطيل من روسيا، إن غوتيريش يميل إلى تعيين أفريقي فيما سيتولى البعثة في ليبيا البلغاري نيكولاي ملادينوف.

وتفيد الأمم المتحدة بأن النزاع في دارفور بين القوات السودانية ومسلحين ينتمون إلى أقليات أودى بحياة 300 ألف شخص وتسبب بنزوح أكثر من 2.5 مليون منذ عام 2003.